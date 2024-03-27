Максимов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Максимов Василий Степанович
Мать: Максимова Анна
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1940
Сын: Максимов Понтелеймон
Мать ребёнка: Максимова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Евдокия
Смерть
1978