Максимов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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1940 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Максимов Василий Степанович

Мать: Максимова Анна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Евдокия

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Евдокия

Рождение ребёнка
1940

Сын: Максимов Понтелеймон

Мать ребёнка: Максимова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Евдокия

Смерть
1978
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