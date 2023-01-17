Абаев Юрий Искандерович
Место рождения
Дата рождения12.04.1970
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1970
Отец: Абаев Искандер Хасанович
Мать: Абаева Галина
Рождение ребёнка
13.04.1993
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
03.03.1995
Сын: Абаев Евгений
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1996
Сын: Абаев Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.2007
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: не указана