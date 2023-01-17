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Абаев Юрий Искандерович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1970

Отец: Абаев Искандер Хасанович

Мать: Абаева Галина

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1993

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
03.03.1995

Сын: Абаев Евгений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1996

Сын: Абаев Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.2007

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: не указана

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