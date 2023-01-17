Некрасов Виктор Платонович
Место рожденияКиев, Украина
Дата рождения17.06.1911
Дата смерти03.09.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Киев, Украина
Место жительства
С 1911 по 1937
Киев, Украина
Место жительства
С 1937 по 1938
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1938 по 1940
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
С 1940 по 1941
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1945 по 1974
Киев, Украина
Место жительства
С 1974 по 1987
Париж, Франция
Смерть
03.09.1987
Париж, Франция