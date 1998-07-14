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Елфимов Степан Павлович

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Место рождения

Новотроевка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

21.04.1921

Дата смерти

14.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1921

Отец: Елфимов Павел Дементьевич

Мать: Кредина Татьяна Семеновна

Новотроевка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.11.1946

Дочь: Елфимова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна

Утейка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.11.1946

Жена: Семенова Надежда Васильевна

Утейка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1949

Сын: Елфимов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна

Веровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1953

Дочь: Елфимова Любовь Степановна

Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна

Глубокий, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.07.1954

Дочь: Елфимова Вера Степановна

Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1960

Дочь: Елфимова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.07.1998
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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