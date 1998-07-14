Елфимов Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения21.04.1921
Дата смерти14.07.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1921
Рождение ребёнка
06.11.1946
Дочь: Елфимова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна
Бракосочетание
16.11.1946
Рождение ребёнка
22.03.1949
Сын: Елфимов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна
Веровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1953
Дочь: Елфимова Любовь Степановна
Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна
Глубокий, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.07.1954
Дочь: Елфимова Вера Степановна
Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.1960
Дочь: Елфимова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Семенова Надежда Васильевна
Смерть
14.07.1998