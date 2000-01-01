Петрова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Евдокия Андреевна

Петрова Евдокия Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокин Андрей

Мать: Мокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close