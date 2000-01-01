Петрова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокин Андрей
Мать: Мокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Михаил Матвеевич
Смерть
Неизвестно