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Пешков Федот Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пешков Карп

Мать: ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Пешков Семен Федотович

Мать ребёнка: Лукерья Филипповна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Пешков Иван Федотович

Мать ребёнка: Лукерья Филипповна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Пешкова Александра Федотовна

Мать ребёнка: Лукерья Филипповна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Пешков Николай Федотович

Мать ребёнка: Лукерья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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