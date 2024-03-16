Пешков Федот Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пешков Карп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Лукерья Филипповна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Лукерья Филипповна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Пешкова Александра Федотовна
Мать ребёнка: Лукерья Филипповна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Лукерья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Филипповна
Смерть
Неизвестно