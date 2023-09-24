Диамонт (Крисанна) Аника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диамонт (Крисанна) Аника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1957

Отец: Диамонт Каспар

Мать: Крисанна Камелия

Рождение ребёнка
18.04.1975

Сын: Розештиль Иннокентий Вольфрамович

Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович

Рождение ребёнка
15.09.1982

Сын: Розештиль Юрий Вольфрамович

Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович

Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Розештиль София Вольфрамовна

Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розештиль Вольфрам Александрович

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