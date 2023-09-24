Диамонт (Крисанна) Аника
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1957
Отец: Диамонт Каспар
Мать: Крисанна Камелия
Рождение ребёнка
18.04.1975
Сын: Розештиль Иннокентий Вольфрамович
Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1982
Сын: Розештиль Юрий Вольфрамович
Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Розештиль София Вольфрамовна
Отец ребёнка: Розештиль Вольфрам Александрович
Бракосочетание
Неизвестно