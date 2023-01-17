Соколова (Санинская) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
04.02.1898
Дочь: Соколова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Во время войны служил в Свердловской области, охранял промышленные и ж/д объекты. Году в 43-ем по каким-то причинам был демобилизован.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессонова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно