Гетало Наум Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти21.04.1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Гетало Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гетало Иван Наумович
Мать ребёнка: Гетало Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Белоусова (Гетало) София Наумовна
Мать ребёнка: Гетало Ирина Фёдоровна
1880 в сельскохозяйственной переписи 1884 из переписи 1917г
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Гетало Ирина Фёдоровна
Смерть
21.04.1920
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область