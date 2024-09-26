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Гетало Наум Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

21.04.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гетало Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Гетало Иван Наумович

Мать ребёнка: Гетало Ирина Фёдоровна

Остаповка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Белоусова (Гетало) София Наумовна

Мать ребёнка: Гетало Ирина Фёдоровна

1880 в сельскохозяйственной переписи 1884 из переписи 1917г
Рождение ребёнка
1890

Сын: Гетало Михаил Наумович

Мать ребёнка: Гетало Ирина Фёдоровна

Остаповка, Полтавська область
Смерть
21.04.1920
Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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