Рязанова (Рязанова) Агафья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Рязанова) Агафья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Рязанов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Рязанов Яков

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рязанов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Рязанов Яков

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Рязанов Яков

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1845
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