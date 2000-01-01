Рязанова (Рязанова) Агафья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Рязанов Яков
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рязанов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Рязанов Яков
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Рязанов Яков
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1845