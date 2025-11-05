Полухин Михаил
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Полухина (Натёкина) Светлана15.08.1978 г.р.
Дети
Полухин Александр28.12.1997 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1997
Сын: Полухин Александр
Мать ребёнка: Полухина (Натёкина) Светлана
Рождение ребёнка
23.03.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полухина (Натёкина) Светлана