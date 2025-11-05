Полухин Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полухин Михаил

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Полухина (Натёкина) Светлана15.08.1978 г.р.
Дети
Полухин Александр28.12.1997 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина (Натёкина) Светлана

Рождение ребёнка
28.12.1997

Сын: Полухин Александр

Мать ребёнка: Полухина (Натёкина) Светлана

Рождение ребёнка
23.03.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полухина (Натёкина) Светлана

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