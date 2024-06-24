Абызова Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти02.07.1909
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абызова) Ирина Исаиевна
Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мухина (Абызова) Параскева
Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Абызов Иларион
Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич
Рождение ребёнка
20.10.1864
Сын: Абызов Артемий
Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич
Смерть
02.07.1909