Абызова Параскева Ивановна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абызова Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

02.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абызова) Ирина Исаиевна

Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мухина (Абызова) Параскева

Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Абызов Иларион

Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Абызов Артемий

Отец ребёнка: Абызов Исаия Васильевич

Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
02.07.1909
Орловка, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

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