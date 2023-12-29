Хмелёв Николай Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1870 ст.
Дата смерти18.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Димитревская (Хмелёва) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Хмелёва Маргарита Платоновна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Хмелёва Маргарита Платоновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Корнеева (Хмелёва) Ариадна Николаевна
Мать ребёнка: Хмелёва Маргарита Платоновна
Смерть
18.02.1920
Москва, город федерального значения Москва