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Хмелёв Николай Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1870 ст.

Дата смерти

18.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870 ст.

Отец: Хмелёв Андриан Васильевич

Мать: Хмелёва (Бегунова) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелёва Маргарита Платоновна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Димитревская (Хмелёва) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Хмелёва Маргарита Платоновна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Хмелёв Боян Николаевич

Мать ребёнка: Хмелёва Маргарита Платоновна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Корнеева (Хмелёва) Ариадна Николаевна

Мать ребёнка: Хмелёва Маргарита Платоновна

Смерть
18.02.1920
Москва, город федерального значения Москва

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