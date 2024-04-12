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Петр Егоров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Егор Андреев

Мать: Жена Егора

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Агафья Антропова

Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Агафья Антропова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Агафья Антропова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Агафья Антропова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Гаврила Петров

Мать ребёнка: Агафья Антропова

Место жительства
1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Место жительства
1763
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Антропова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
1757
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
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