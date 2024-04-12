Петр Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Егор Андреев
Мать: Жена Егора
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Агафья Антропова
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Агафья Антропова
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Агафья Антропова
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Агафья Антропова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гаврила Петров
Мать ребёнка: Агафья Антропова
Место жительства
1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Место жительства
1763
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Антропова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
1757
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская Губ., Дмитровский уезд, село Васильевское