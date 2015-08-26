Герасимов Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1952
Дата смерти26.08.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1952
Отец: Герасимов Виктор
Рождение ребёнка
18.03.1975
Дочь: Герасимова Наталия Евгеньевна
Мать ребёнка: Герасимова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
15.09.1981
Сын: Герасимов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Герасимова Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
24.03.1996
Сын: Герасимов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Герасимова Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.2015