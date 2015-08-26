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Герасимов Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1952

Дата смерти

26.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1952

Отец: Герасимов Виктор

Мать: Герасимова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
18.03.1975

Дочь: Герасимова Наталия Евгеньевна

Мать ребёнка: Герасимова Валентина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1981

Сын: Герасимов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Герасимова Валентина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.03.1996

Сын: Герасимов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Герасимова Валентина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Валентина Викторовна

Смерть
26.08.2015
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