Калина Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина Трофимович

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Место рождения

Ильино, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Трофим

Мать: не указана

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Прохор Калинникович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1708

Сын: Наум Калинникович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Роман Калинникович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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