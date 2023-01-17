Калина Трофимович
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Прохор Калинникович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1708
Сын: Наум Калинникович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Роман Калинникович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно