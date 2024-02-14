Хафизов Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Ахмет

Место рождения

д. Курманаково Лаишевского района РТ

Дата рождения

1923

Дата смерти

14.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хафиз

Мать: (Хафизова) Минзамил

Военная служба
Неизвестно
Хафизов Ахмет Хафизович гв. ефрейтор В архив Дата рождения __.__.1923 Место рождения Татарская АССР, г. Казань Дата и место призыва 04.02.1943, Свердловский РВК, г. Казань Последнее место службы 43 гв... Показать все
Смерть
14.01.1944
Похороны
Неизвестно

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