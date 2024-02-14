Хафизов Ахмет
Место рожденияд. Курманаково Лаишевского района РТ
Дата рождения1923
Дата смерти14.01.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Хафиз
Мать: (Хафизова) Минзамил
Военная служба
Неизвестно
Хафизов Ахмет Хафизович рядовой В архив Дата рождения __.__.1923 Дата и место призыва Свердловский РВК, Татарская АССР, г. Казань, Свердловский р-н Военно-пересыльный пункт Казанский ВПП Посмотреть на карте Выбытие из воинской части 16.02.1943 Куда выбыл 1 Латвийский зсп Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации Казанский ВПП Номер описи ист. информации 696575 Номер дела ист. информации 30
Хафизов Ахмет Хафизович гв. ефрейтор В архив Дата рождения __.__.1923 Место рождения Татарская АССР, г. Казань Дата и место призыва 04.02.1943, Свердловский РВК, г. Казань Последнее место службы 43 гв... Показать все
Смерть
14.01.1944