Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черенкова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
11.04.1957
Сын: Черенков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.01.1964
Дочь: (Черенкова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно