Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черенкова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
11.04.1957

Сын: Черенков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.01.1964

Дочь: (Черенкова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Черенков Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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