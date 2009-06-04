Нетукова (Букаткина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1937
Дата смерти04.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1959
Муж: Нетуков Василий
Рождение ребёнка
25.10.1964
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Нетуков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нетуков Владимир
Отец ребёнка: Нетуков Василий
г. Щелково, Московская область
Смерть
04.06.2009