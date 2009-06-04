Нетукова (Букаткина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетукова (Букаткина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1937

Дата смерти

04.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1959

Муж: Нетуков Василий

Рождение ребёнка
25.10.1964

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Нетуков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нетуков Владимир

Отец ребёнка: Нетуков Василий

г. Щелково, Московская область
Смерть
04.06.2009
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