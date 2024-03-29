Мухаметзянова Алия Ириковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2015
Сын: Мухаметзянов Динар Айдарович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.2018
Дочь: Мухаметзянова Амелия Айдаровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности