Бахур (Нечаева) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахур (Нечаева) Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нечаев Владимир

Мать: Нечаева Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Бахур Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахур Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бахур Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахур Василий

Место жительства
Неизвестно
Барановичи, Брестская область
г.Барановичи
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