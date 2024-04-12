Максимов Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Павел Викторович
Мать ребёнка: Максимова (Карякина) Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
06.08.1983
Дочь: Максимова Ксения Викторовна
Мать ребёнка: Максимова (Карякина) Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно