Максимов Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Павел Александрович

Мать: Максимова Антонина Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова (Карякина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Павел Викторович

Мать ребёнка: Максимова (Карякина) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
06.08.1983

Дочь: Максимова Ксения Викторовна

Мать ребёнка: Максимова (Карякина) Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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