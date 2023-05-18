Дыбанин Александр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Дыбанин Осип
Мать: Дыбанина Марианна
Бракосочетание
24.?.1899
Жена: Дыбанина Софья Семеновна
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Александр Осипович Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Дыбанин Езуп Александрович
Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна
Рождение ребёнка
17.10.1901
Дочь: Альбертина Александровна
Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна
Рождение ребёнка
13.06.1904
Сын: Дыбанин Антон Александрович
Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дыбанин Александр Александрович
Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно