Дыбанин Александр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыбанин Александр Осипович

Дыбанин Александр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Дыбанин Осип

Мать: Дыбанина Марианна

Бракосочетание
24.?.1899

Жена: Дыбанина Софья Семеновна

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Супруг(-а): Александр Осипович Неизвестно
Рождение ребёнка
1899

Сын: Дыбанин Езуп Александрович

Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна

Рождение ребёнка
17.10.1901

Дочь: Альбертина Александровна

Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
13.06.1904

Сын: Дыбанин Антон Александрович

Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
1911

Сын: Дыбанин Александр Александрович

Мать ребёнка: Дыбанина Софья Семеновна

Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close