Артамонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина (Артамонова) Людмила Александровна
Мать ребёнка: Артамонова Проскофья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова (Артамонова) Лида Александровна
Мать ребёнка: Артамонова Проскофья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Борис Александрович
Мать ребёнка: Артамонова Проскофья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кустова (Артамонова) Агрипина Александровна
Мать ребёнка: Артамонова Проскофья Петровна
Смерть
Неизвестно