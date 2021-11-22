Сергеев Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Виталий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1976

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1976

Отец: Сергеев Виктор

Мать: Сергеева Вера Ивановна

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