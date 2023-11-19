Соколов Николай Семенович
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1911 ст.
Мать ребёнка: Соколова Наталия Петровна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1911 Апухлицы Павел Николаевич Соколов Апухлицы отец крестьянин Николай Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно