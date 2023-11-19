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Соколов Николай Семенович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Наталия Петровна

Рождение ребёнка
12.01.1911 ст.

Сын: Соколов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Наталия Петровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 12.01.1911 Апухлицы Павел Николаевич Соколов Апухлицы отец крестьянин Николай Семенович Соколов Апухлицы мать крестьянска... Показать все
Смерть
Неизвестно

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