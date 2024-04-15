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Беспаленков Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Беспаленков Василий Иванович

Мать: Беспаленко Анна Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беспаленко) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Беспаленко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Беспаленко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Беспаленко Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Беспаленко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Беспаленко Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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