Беспаленков Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беспаленко) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Беспаленко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Беспаленко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Беспаленко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Беспаленко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Беспаленко Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно