Важнева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1975 по 1977
Гимназия №13
Образование
С 1978 по 1982
Полтавский университет экономики и торговли
Рождение ребёнка
1985
Дочь: (Важнева) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Важнев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1989
Дочь: (Важнева) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Важнев Сергей Павлович