Важнева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВажнева Татьяна

Важнева Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важнев Сергей Павлович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1975 по 1977
Полтава, Полтавська область
Гимназия №13
Образование
С 1978 по 1982
Полтава, Полтавська область
Полтавский университет экономики и торговли
Рождение ребёнка
1985

Дочь: (Важнева) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Важнев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1989

Дочь: (Важнева) Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Важнев Сергей Павлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.