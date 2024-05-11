Мелик-Вртанесян Константин Ефремович
Место рожденияс. Алика-мар Сурмалинского уезда, Эриванская губерния, Российская империя
Дата рождения23.10.1899 ст.
Дата смерти30.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1899 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Алика-мар Сурмалинского уезда, Эриванская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Музыковед
Место жительства
Неизвестно
г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
16.10.1936
Сын: Петров Николай Константинович
Мать ребёнка: Петрова (Петрова) Нина Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.03.1970
г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик