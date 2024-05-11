Мелик-Вртанесян Константин Ефремович 23.10.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелик-Вртанесян Константин Ефремович

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Место рождения

с. Алика-мар Сурмалинского уезда, Эриванская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.10.1899 ст.

Дата смерти

30.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Алика-мар Сурмалинского уезда, Эриванская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Музыковед
Место жительства
Неизвестно
г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Рождение ребёнка
16.10.1936

Сын: Петров Николай Константинович

Мать ребёнка: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.03.1970
г. Ереван, Армянская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

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