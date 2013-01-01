Ешмакова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ешмакова Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ешмаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ильичёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ешмаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ешмаков Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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