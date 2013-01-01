Ешмакова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ешмаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ильичёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ешмаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ешмаков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно