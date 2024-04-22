Гайдай (Жежер) Дарья Фоминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1861
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHJ-1?cc=4133834 Выдавали предбрачную копию метрики в 1919 году. Так что вероятно был женат
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
04.11.1890
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4R-5?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-4HRZ
Рождение ребёнка
14.10.1893
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHQ-Z?cc=4133834
Рождение ребёнка
31.05.1895
Дочь: Гайдай Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHS-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.09.1898
Дочь: Гайдай Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q88-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.12.1900
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-MSTX-2?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.07.1904
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51LT?cc=4133834
Рождение ребёнка
?.08.1906
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
Рождение ребёнка
14.10.1908
Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW9-7?cc=4133834
Смерть
Неизвестно