Гайдай (Жежер) Дарья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай (Жежер) Дарья Фоминична

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Гайдай Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQHJ-1?cc=4133834 Выдавали предбрачную копию метрики в 1919 году. Так что вероятно был женат
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
04.11.1890

Муж: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-PQ4R-5?cc=4133834&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6XCM-4HRZ
Рождение ребёнка
14.10.1893

Сын: Гайдай Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHQ-Z?cc=4133834
Рождение ребёнка
31.05.1895

Дочь: Гайдай Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9QHS-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
13.09.1898

Дочь: Гайдай Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-9Q88-B?cc=4133834
Рождение ребёнка
15.12.1900

Сын: Гайдай Павел Михайлович

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-MSTX-2?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.07.1904

Сын: Гайдай Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-51LT?cc=4133834
Рождение ребёнка
?.08.1906

Сын: Гайдай Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.10.1908

Сын: Гайдай Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гайдай Михаил Семенович

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW9-7?cc=4133834
Смерть
Неизвестно
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