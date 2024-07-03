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Баяндин Семён Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Баяндин Савва Якимович

Мать: не указана

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизия 1834
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломия Аверкиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая_

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Баяндин Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Первая_

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2265 - Ревизия (1850) Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Баяндина Васса Семёновна

Мать ребёнка: Соломия Аверкиевна

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2265 - Ревизия (1850) деревня Визящера
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Баяндина Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Соломия Аверкиевна

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2265 - Ревизия (1850) деревня Визящера
Рождение ребёнка
1848

Сын: Баяндин Матвей Семёнович

Мать ребёнка: Соломия Аверкиевна

Шорьив, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Вязишера (Шорьив)
Смерть
После 1858
Шорьив, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Вязишера (Шорьив)

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