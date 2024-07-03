Баяндин Семён Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Баяндин Савва Якимович
Мать: не указана
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизия 1834
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломия Аверкиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая_
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Первая_
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2265 - Ревизия (1850) Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Баяндина Васса Семёновна
Мать ребёнка: Соломия Аверкиевна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2265 - Ревизия (1850) деревня Визящера
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Баяндина Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Соломия Аверкиевна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2265 - Ревизия (1850) деревня Визящера
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Соломия Аверкиевна
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Вязишера (Шорьив)
Смерть
После 1858
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Вязишера (Шорьив)