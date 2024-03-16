Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.12.1999

Дочь: Сбитнева Анастасия Анатольевна

Мать ребёнка: Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.08.2008

Дочь: Сбитнева Полина Анатольевна

Мать ребёнка: Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна

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