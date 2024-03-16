Сбитнев (Александров) Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1999
Дочь: Сбитнева Анастасия Анатольевна
Мать ребёнка: Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.08.2008
Дочь: Сбитнева Полина Анатольевна
Мать ребёнка: Сбитнева (Гудович) Наталия Евгеньевна