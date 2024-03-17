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Туров Анатолий Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.?.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1950

Отец: Туров Леонид Павлович

Мать: (Турова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турова) Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: (Турова) Юлия

Рождение ребёнка
25.12.1973

Сын: Туров Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: (Турова) Юлия

Рождение ребёнка
25.?.1978

Сын: Туров Александр Анатольевич

Мать ребёнка: (Турова) Юлия

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