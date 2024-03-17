Туров Анатолий Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.?.1950
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1950
Отец: Туров Леонид Павлович
Мать: (Турова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турова) Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: (Турова) Юлия
Рождение ребёнка
25.12.1973
Мать ребёнка: (Турова) Юлия
Рождение ребёнка
25.?.1978
Сын: Туров Александр Анатольевич
Мать ребёнка: (Турова) Юлия