(Титова) Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Наталья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1974

Дата смерти

19.01.2016

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

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Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1974

Отец: Титов Виктор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
19.01.2016
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