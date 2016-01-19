(Титова) Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1974
Дата смерти19.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
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МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1974
Отец: Титов Виктор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
19.01.2016