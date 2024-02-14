Барзда (Бомштейн) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барзда (Бомштейн) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн (Бомштейн) Хаита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цапник (Барзда) Анна

Отец ребёнка: Барзда Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барзда Гдалий

Отец ребёнка: Барзда Яков

Рождение ребёнка
1908

Сын: Борзда Илья

Отец ребёнка: Барзда Яков

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Розенберг (Борзда) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Барзда Яков

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Быков (Барзда) Ода

Отец ребёнка: Барзда Яков

Рождение ребёнка
23.03.1915

Сын: Барзда Самуил

Отец ребёнка: Барзда Яков

Смерть
1968

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