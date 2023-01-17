Двойнишников Абрам Филиппович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти21.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
05.09.1923
Сын: Двойнишников Михаил Абрамович
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
13.10.1925
Дочь: Доронина Надежда Абрамовна
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
08.08.1927
Дочь: Лепехина Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Двойнишников Николай Абрамович
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
28.03.1932
Дочь: Шубина Анастасия Абрамовна
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Зубикова Таисия Абрамовна
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Рождение ребёнка
04.10.1939
Сын: Двойнишников Иван Абрамович
Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.02.1945
г. Рига
Участник Великой Отечественной Войны. Красноармеец, стрелок, умер от ран. Захоронен в г.Риге, ул. Асаулес, гарнизонное кладбище.