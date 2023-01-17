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Двойнишников Абрам Филиппович

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Место рождения

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1900

Дата смерти

21.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать: Двойнишникова Феврония Ивановна

Юденки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1923

Сын: Двойнишников Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1925

Дочь: Доронина Надежда Абрамовна

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Рождение ребёнка
1925

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Рождение ребёнка
08.08.1927

Дочь: Лепехина Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Двойнишников Николай Абрамович

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Рождение ребёнка
28.03.1932

Дочь: Шубина Анастасия Абрамовна

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Зубикова Таисия Абрамовна

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Рождение ребёнка
04.10.1939

Сын: Двойнишников Иван Абрамович

Мать ребёнка: Двойнишникова Улита Степановна

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойнишникова Улита Степановна

Смерть
21.02.1945
г. Рига
Участник Великой Отечественной Войны. Красноармеец, стрелок, умер от ран. Захоронен в г.Риге, ул. Асаулес, гарнизонное кладбище.
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