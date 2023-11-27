Орлов Михаил Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1886
Дочь: Олимпиада Михайлова
Мать ребёнка: Орлова Мария Петровна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Федорова Мария Михайлова
Мать ребёнка: Орлова Мария Петровна
Sakhalin Oblast Russia
Работа или профессия
1888
Дуйская личная команда
рядовой
Работа или профессия
Неизвестно