Орлов Михаил Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Михаил Николаев

Орлов Михаил Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1886

Дочь: Олимпиада Михайлова

Мать ребёнка: Орлова Мария Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Федорова Мария Михайлова

Мать ребёнка: Орлова Мария Петровна

Sakhalin Oblast Russia
Работа или профессия
1888
Дуйская личная команда
рядовой
Работа или профессия
Неизвестно
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