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ГлавнаяЛюдиСын Акимов Василий Михайлов

Сын Акимов Василий Михайлов

Место рождения

с.Грибоедово Веневского уезда

Дата рождения

1711

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Пократова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Сын Акимов Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Варвара Пократова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Сын Акимов Иван Васильев

Мать ребёнка: Варвара Пократова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Сын Акимов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Варвара Пократова

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Акимова) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Варвара Пократова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Акимова) Васса Васильева

Мать ребёнка: Варвара Пократова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Акимова) Неонила Васильева

Мать ребёнка: Варвара Пократова

Смерть
1782

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