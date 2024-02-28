Сын Акимов Василий Михайлов
Место рожденияс.Грибоедово Веневского уезда
Дата рождения1711
Дата смерти1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Пократова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сын Акимов Евдоким Васильев
Мать ребёнка: Варвара Пократова
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Варвара Пократова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сын Акимов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Варвара Пократова
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Акимова) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Варвара Пократова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Акимова) Васса Васильева
Мать ребёнка: Варвара Пократова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Акимова) Неонила Васильева
Мать ребёнка: Варвара Пократова
Смерть
1782