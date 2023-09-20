Маркова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1953

Дочь: Семяшкина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Марков Петр Ефимович

Рождение ребёнка
21.11.1958

Дочь: Беляева (Маркова) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Марков Петр Ефимович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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