Маркова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1953
Дочь: Семяшкина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Марков Петр Ефимович
Рождение ребёнка
21.11.1958
Дочь: Беляева (Маркова) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Марков Петр Ефимович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно