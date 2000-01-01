Аксинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Максим Павлов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мосей Максимов
Отец ребёнка: Максим Павлов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андрей Максимов
Отец ребёнка: Максим Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Павлов
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно