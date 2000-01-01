Аксинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Леон (Леонтий) Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мосей Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Андрей Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Павлов

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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