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Тихонов Аркадий Владимирович

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1939

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Тихонов Владимир Александрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1964

Сын: Тихонов Алексей Аркадьевич

Мать ребёнка: Тихонова Валентина

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Рождение ребёнка
1971

Сын: Тихонов Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Тихонова Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Валентина

Смерть
1974
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
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