Тихонов Аркадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
1964
Сын: Тихонов Алексей Аркадьевич
Мать ребёнка: Тихонова Валентина
Рождение ребёнка
1971
Сын: Тихонов Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Тихонова Валентина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Валентина
Смерть
1974