Василий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1722 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна Мартинова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Антон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Павел Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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