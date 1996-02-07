Киселева (Неверович) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1987
Дочь: Киселева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Киселев Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
07.02.1996
Дочь: Киселева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Киселев Владимир Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно