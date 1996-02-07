Киселева (Неверович) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Неверович) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1987

Дочь: Киселева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Киселев Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
07.02.1996

Дочь: Киселева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Киселев Владимир Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Владимир Анатольевич

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