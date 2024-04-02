Иван Федосиев "Большой"
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847 ст.
Отец: Феодосий Григорьев
Мать: Марфа Кирилова
Ревизия №10 30.05.1858 года - Семья №3 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 Семья №2 Согласно ревизии №10 от 30.05.1858 года -11 лет Согласно ревизии №9 - 4 года Ориенти... Показать все
Смерть
Неизвестно