Фёдор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: (Соколова) Степанида Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: (Соколова) Степанида Алексеевна
Смерть
Неизвестно