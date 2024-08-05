Фёдор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соколова) Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: (Соколова) Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: (Соколова) Степанида Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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