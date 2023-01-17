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Лысов Пантелеимон Сергеевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1855 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855 ст.

Отец: Лысов Сергей Федорович

Мать: - Хиония Ивановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Лысова Анна? Пантелеимоновна

Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Сын: Лысов Дмитрий Пантелеимонович

Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.

Сын: Лысов Владимир Пантелеимонович

Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.

Сын: Лысов Михаил Пантелеимонович

Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.

Сын: Лысов Владимир' Пантелеимонович

Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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