Лысов Пантелеимон Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1855 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1855 ст.
Отец: Лысов Сергей Федорович
Мать: - Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Лысова Анна? Пантелеимоновна
Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Сын: Лысов Дмитрий Пантелеимонович
Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна
Рождение ребёнка
19.10.1895 ст.
Сын: Лысов Владимир Пантелеимонович
Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.09.1899 ст.
Сын: Лысов Михаил Пантелеимонович
Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна
Рождение ребёнка
13.07.1906 ст.
Сын: Лысов Владимир' Пантелеимонович
Мать ребёнка: - Епистимия Григорьевна