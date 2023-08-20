Медведева Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1993
Отец: Медведев Константин Анатольевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.2015
Сын: Медведев Тимур Валерьевич
Рождение ребёнка
07.02.2020
Дочь: Валиева Авелина Валиевна
Отец ребёнка: Валиев Али
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиев Али