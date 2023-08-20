Медведева Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Евгения Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1993

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1993 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1993

Отец: Медведев Константин Анатольевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.2015

Сын: Медведев Тимур Валерьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.02.2020

Дочь: Валиева Авелина Валиевна

Отец ребёнка: Валиев Али

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиев Али

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