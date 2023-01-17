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Васинский Александр Федорович

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Васинский Федор Иванович

Мать: Васинская Татьяна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Васинская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Васинская Настасья Андреевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Васинский Григорий Александрович

Мать ребёнка: Васинская Настасья Андреевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Васинская Фёкла Александовна

Мать ребёнка: Васинская Настасья Андреевна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васинская Настасья Андреевна

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