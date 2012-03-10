Волкова (Сырова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Сырова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1960

Дата смерти

10.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960

Отец: Сыров Алексей

Мать: Сырова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
15.09.1980

Сын: Волков Николай Александрович

Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.04.1985

Дочь: Волкова Марина Александровна

Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич

Смерть
10.03.2012
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