Волкова (Сырова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1960
Дата смерти10.03.2012
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1960
Отец: Сыров Алексей
Рождение ребёнка
15.09.1980
Сын: Волков Николай Александрович
Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1985
Дочь: Волкова Марина Александровна
Отец ребёнка: Волков Александр Николаевич
Смерть
10.03.2012